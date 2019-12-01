النائب محمد فؤاد: الأزهر أعطى صبغة دينية لقانون الأحوال الشخصية

قال النائب محمد فؤاد، إنه أخذ على الأزهر تنحي مقترحات مشروع قانون الأحوال الشخصية جانبا المقدمة من النواب، وتقديم مشروع قانون جديد.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن تصدي الأزهر لمقترح قانون الأحوال الشصية يعطي القانون صبغة دينية، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يرد الأزهر على مقترح النواب حول قانون الأحوال الشخصية.

وتابع "فؤاد": "النواب تقدموا بـ 5 أو 6 مشاريع قوانين حول الأحوال الشخصية تنتظر رأي الأزهر، وحتى الآن لم يقدم الأزهر أي رد على أي قانون".