بالصور.. هانى فرحات يجرى بروفة حفل أصالة بموسم الرياض

يواصل المايسترو هاني فرحات تألقه مع كبار نجوم الأغنية العربية، وكعادته يستعد بحماس لكل حفلة، ولذلك أجرى بروفة حفل الفنانة الكبيرة أصالة، والذي سيقام الجمعة المقبلة، ضمن فعاليات موسم الرياض، داخل استديوهات "art" بالقاهرة بفرقته كاملة.



"فرحات" و"أصالة" شكلا ثنائي غنائي استثنائي قدما خلاله سلسلة من الحفلات الضخمة والتي رفعت لافتة "كامل العدد" وكان آخرها حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية.



"فرحات" عُرف خلال السنوات الماضية بـ"مايسترو النجوم"؛ نظرا لقيادته أقوى الحفلات في مختلف الدول العربية.



الجدير بالذكر أن المايسترو هاني فرحات تتولى إدارة أعماله شركة "إيرث برودكشن" المملوكة للدكتورة سارة الطباخ.