الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواجهة مصرية خالصة فى انطلاق الموسم الجديد من الدورى الإنجليزى

محمد صلاح وسام مرسي
محمد صلاح وسام مرسي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج، عن مواجهات الجولة الأولى من منافسات الموسم الجديد للبطولة 2024/ 2025.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، في موسم 2024 / 2025 يوم الجمعة 16 أغسطس المقبل، وتستمر منافسات البطولة حتى 25 مايو من العام المقبل.

وتشهد الجولة الأولى من منافسات الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز، مواجهة مصرية خالصة بين سام مرسي ومحمد صلاح.

موعد مباراة إبسويتش تاون وليفربول بالدوري الإنجليزي

ويستضيف إبسويتش تاون، المحترف ضمن صفوفه سام مرسي، لاعب المنتخب الوطني، نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب في الثانية والنصف ظهرًا.

وتأهل فريق إبسويتش تاون لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، بعد احتلاله المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب" في الموسم الماضي برصيد 96 نقطة.

ولم يحسم نادي إبسويتش تاون حتى الآن موقف سام مرسي، قائد الفريق، من الاستمرار مع الفريق أو الرحيل، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري.

موعد افتتاح منافسات الدوري الإنجليزي 2024/ 2025


ويفتتح مانشستر يونايتد منافسات بطولة الدوري الإنجليزي ويخوض المباراة الأولى في الجولة أمام فولهام يوم الجمعة 16 أغسطس في العاشرة مساءً على ملعب أولد ترافورد.

وتستكمل منافسات البطولة يومي السبت والأحد، 17 و18 أغسطس.

ويلتقي أرسنال نظيره وولفرهامبتون ووندرز في الخامسة عصرًا وفي نفس التوقيت يلتقي فرق إيفرتون وبرايتون؛ ونيوكاسل ضد ساوثهامبتون، ونوتنجهام فورست ضد بورنموث، ووست هام ضد أستون فيلا في السابعة والنصف.

ويوم الأحد يلتقي برينتفورد نظيره كريستال بالاس، في الرابعة عصرًا، وتشيلسي يلتقي مانشستر سيتي في السادسة والنصف مساءً.

وتختتم مباريات الجولة الأولى يوم الإثنين 19 أغسطس بمواجهة ليستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير في العاشرة مساءً.

الدورى الانجليزى البريميرليج سام مرسي محمد صلاح إبسويتش تاون ليفربول

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