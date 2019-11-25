كرم جبر: لا يوجد تدخل في عمل المؤسسات الصحفية

قال الكاتب الصحفي، كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن المهاجمين للهيئة الوطنية للصحافة أشخاص بدون خبرة.



وأضاف "جبر" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "تلقينا توصيات رئاسية بضرورة التطوير والعمل على ثورة رقمية داخل المؤسسات الصحفية".



وأوضح أن الرؤية الرئاسية تعكس الاهتمام بالإعلام والعمل على تطويره باستغلال الأصول للإنفاق على المؤسسات، مؤكدا أنه لا يوجد تدخل في عمل المؤسسات الصحفية.

