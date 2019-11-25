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مصر

19 ديسمبر.. انطلاق معرض "إبلكس" للإنتاج الداجني والحيواني

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:52 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عبدالناصرمحمد
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ينطلق معرض إبلكس لشركات الإنتاج الداجني والحيواني بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق في الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر 2019 وبمشاركة أكثر من 40 شركة متخصصة في مختلف قطاعات الإنتاج الداجني والحيواني.

وقال المهندس محمد ياسين الديب رئيس شركة الشركة المنظمة، للمعرض إن المعرض يشمل جميع نواحي الإنتاج الداجني والحيواني من الأدوية البيطرية والمطهرات، والأعلاف وإضافاتها ومركزات الأعلاف، وأيضًا استيراد وتصنيع الحبوب، وسلالات الدواجن، ومعدات المصانع وخطوط الإنتاج، مستلزمات المزارع.

ولفت إلى أن المعرض يشهد مشاركة قوية من كبري الشركات حيث تشارك مجموعة الشركات، وبجانب ذلك يشهد المعرض مشاركات متميزة من الشركات المتخصصة في مجال الإنتاج الداجني والحيواني سواء كانت شركات مصرية أو أجنبية.

وأكد عدد كبير من المسئولين وكبار رجال الصناعة أكدوا على دعمهم لمعرض إبلكس لشركات الإنتاج الداجني والحيواني وحرصهم على الحضور والمشاركة في فعاليات المعرض.

وأشار "الديب" إلى أن أهمية الفعاليات والمعارض بشكل عام في إبراز كونها تقدم فرصا متميزة للتفاعل المباشر مع الجمهور المستهدف، وطرح الرؤى والأفكار وتقديم المعلومات الكاملة بصورة واضحة، ولذلك سيقام على هامش المعرض عدة محاضرات وندوات علمية متخصصة في الإنتاج الداجني والحيواني، من خلال التنسيق مع الشركات العارضة وبحضور كبار المشرفين المتخصصين في مجالات الإنتاج الداجني والحيواني بهدف رفع الوعي الثقافي لدى المربيين.

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