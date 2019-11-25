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شائعات الوفاة تلاحق النجوم في أسبوع.. تعرف على ردود أفعالهم

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:44 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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لاحقت شائعات الوفاة عددًا من النجوم خلال الأيام الأخيرة وانتشرت بشكل كبير عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

واختلف رد فعل كل واحد من هؤلاء النجوم تجاه انتشار هذه الشائعة وكانت له طريقته في الرد عليها، ومن هؤلاء النجوم:

عادل إمام
يعد الفنان الكبير عادل إمام، من أكثر النجوم الذين طالتهم الشائعات خلال الفترة الأخيرة ومنها ما دار حول تعرضه لأزمة صحية ونقله للمستشفى ووفاته.

المخرج رامي إمام، نجل الفنان عادل إمام، حرص على الرد على هذه الشائعات وتكذيبها بنشره فيديو عبر خاصية "الأستوري" بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، للفنان عادل إمام، خلال تصويره مشاهد مسلسله الجديد "فلانتيو"، والذي يعود به للسباق الرمضاني المقبل.

كما نشر فيديوهات له مع الفنانة دلال عبدالعزيز، من موقع التصوير، ورغم أنها المرة الأولى التي يكشف فيها عن بعض مشاهده التصويرية إلا أنه كان للرد على مروجي هذه الشائعات وحظيت الفيديوهات بتفاعل كبير من الجمهور معها.

هادي الجيار
يعتبر الفنان هادي الجيار من أكثر الفنانين الذين يحرصون على إبعاد حياتهم الخاصة عن الإعلام، والاقتصار على الأخبار الفنية فقط، إلا أن تعرضه لأزمة صحية ونقله لإحدى المستشفيات الخاصة، تسبب في انتشار العديد من الشائعات حول وفاته.

وحرصت ابنته مشيرة الجيار على الرد على هذه الشائعة عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك"، قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل اتقوا الله في الأخبار الكاذبة واحترموا مشاعر الناس، انعدمت الإنسانية والمهنية تمامًا.. والدي بخير تعرض لوعكة صحية بسيطة والحمد لله رب العالمين".

حسن حسني
انضم الفنان الكبير حسن حسني لقائمة النجوم المعرضين للشائعات، وذلك بعد انتشار شائعة وفاته أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.

وحرص الفنان حسن حسني على الرد على هذه الشائعة بنفسه عبر صفحته ومن خلال مداخلات تليفزيونية.

وقال في تصريحاته لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية on e: "مستعجلين على إيه لما يجي أجلي هروح من غير ما أودع حد"، وأكد أن هذا الخبر تسبب في بلبلة كبيرة داخل عائلته، وأن أبناءه عندما سمعوا الخبر جاءوا إلى منزله الساعة الواحدة وكانت حالتهم صعبة جدًا.

وتساءل عن الفائدة من نشر شائعة وفاته، خاصة أنها للمرة الثالثة لإطلاق هذه الشائعة في وقت قصير، وأبدى قلقه من عدم الشعور به وقت وفاته قائلًا: "دي كلها بروفات خايف لما يجي وقت التصوير وأموت محدش يحس بيا، ولن أصعب على الناس، وهيقولوا إنه بيموت كل يوم".

وأكد أنه في كل مرة تخرج شائعة وفاته يكون مبتهجًا ولكن مع هذه الشائعة تضرر نفسيًا بسبب ما رآه من تأثر أولاده وأصدقائه، مشيرًا إلى أنه تلقى العديد من المكالمات الهاتفية من خارج مصر للاطمئنان عليه.

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