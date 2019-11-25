القومى للمرأة: لدينا إرادة سياسية كبيرة تدعم المرأة (فيديو)

قالت الدكتورة لبنى خيري، عضو لجنة الإعلام بالمجلس القومي بالمرأة، إن العنف ضد المرأة يتم اختصاره فى العنف الجسدي فقط، لكن هناك أنواعًا أخرى تتعرض لها المرأة، منها العنف النفسي، والعنف اللفظي، والعنف الجنسي.



وأضافت "خيري"، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أن هناك خطة "تمكين المرأة 2030" التي أصدرها المجلس تركز على 4 محاور، وهى تمكين المرأة سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وحمايتها تشريعيا، مشيرة إلى أن نسبة الوعي لدي النساء ضد العنف ارتفعت، وأصبحن يطالبن بحقوقهن، ويرفضن الانتقاص من قدرهن.



وأشارت "خيري"، إلى أن المجلس قدم قانونا لمناهضة العنف ضد المرأة إلى البرلمان، حيث إنه قانون موحد لمواجهة كل أشكال العنف ضد المرأة، معقبة: "إحنا محظوظين إننا عندنا إرادة سياسية كبيرة تدعم المرأة".

