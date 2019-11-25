مؤيدو "عاشور" يرددون هتافات لدعمه بنقابة المحامين

ردد مؤيدو سامح عاشور نقيب المحامين، هتافات لدعمه خلال تواجده في الجمعية العمومية للنقابة، واحتفلوا باكتمال الجمعية العمومية للنقابة حسبما قالوا.



جاء ذلك للرد على مروجي وجود مخالفات مالية بالموازنات الخاصة بالنقابة، والذين رددوا هتافات مناهضة لنقيب المحامين.



وتنظر الجمعية العمومية في مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريًا بواقع خمسة وسبعين جنيهًا عن كل عام بحد أقصى أربعون عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهريًا، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.



ويتضمن القرار زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيهًا بنسبة 35% شهريًا، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهريًا، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيهًا بنسبة 15% شهريًا، على أن ببدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارًا من عام 2020 طبقًا للمواعيد المقرره بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا.



ويتضمن أيضًا اعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016 2017 2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو مراقب لحسابات النقابة العامة.



كما أن التصويت على مشروع القرار سالف الذكر سيكون بالاقتراع المباشر، حيث تتواجد 40 لجنة مخصصة لتصويت المحامين المشاركين بالجمعية العمومية التي نصابها 3 آلاف محام، وتتولى كل نقابة فرعية عملية الإشراف على التصويت والفرز باللجنة المخصصة لها.