"عاشور" يصل نقابة المحامين ويتفقد لجان الجمعية العمومية

وصل - منذ قليل - سامح عاشور نقيب المحامين، لحضور فعاليات الجمعية العمومية للنقابة.



وحرص "عاشور" على تفقد لجان التصويت المختلفة، فيما التف حوله العشرات من أعضاء النقابة وحرصوا على التقاط صور معه.



وتنظر الجمعية العمومية في مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى ثلاثة آلاف جنيه شهريًا بواقع ٧٥ جنيهًا عن كل عام بحد أقصى أربعين عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهريًا، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.



ويتضمن القرار زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيهًا بنسبة 35% شهريًا، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهريًا، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيهًا بنسبة 15% شهريًا، على أن يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارًا من عام 2020، طبقًا للمواعيد المقررة بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا.



ويتضمن أيضًا اعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016- 2017 -2018، واعتماد تعيين المحاسب أحمد إبراهيم أحمد جادو، مراقبًا لحسابات النقابة العامة.



كما أن التصويت على مشروع القرار سالف الذكر سيكون بالاقتراع المباشر، حيث توجد 40 لجنة مخصصة لتصويت المحامين المشاركين بالجمعية العمومية التي نصابها 3 آلاف محام، وتتولى كل نقابة فرعية عملية الإشراف على التصويت والفرز باللجنة المخصصة لها.