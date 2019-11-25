اختارته سيلين ديون.. من هو رالف مصري مصمم الإكسسوارات؟

أعلنت المغنية الكندية العالمية سيلين ديون فى وقت سابق عن اختيارها ارتداء قطع مجوهرات من تصميم المصمم اللبناني رالف مصري لالتقاط صور ترويجية لدعم ألبومها الجديد "كوريدج".

الأقراط مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط، بجانب أنماط مميزة من الماس والزمرد، ارتفع الذهب مع الماس والياقوت، والذهب الأصفر الصلب، كما أن المجموعة مستوحاة من الأحرف الأبجدية الفينيقية القديمة.







سيلين ديون تتزين بأقراط رالف مصري

وانتقل المصمم العربي الذي وصل اسمه للعالمية أيضًا، من الرسم إلى المجوهرات، بعد أن شعر بعشقه لهذا المجال أثناء الدراسة، وشجعه والده على ذلك، حيث نجح في الحصول على تدريب لدعم موهبته في سواروفسكي وبوميلاتو، ثم قرر العودة إلى موطنه الأصلي لبنان، ليترجم المهارة وفترة التدريب إلى واقع، ويفتتح صالة العرض الخاصة به في بيروت.



وتميز "رالف" بأسلوب فريد فى تصميم المجوهرات، وآمن بالمرأة لأقصى درجة لذا يعمل من أجلها فى مجاله بلمسات ابداعية تخاطب الأذواق الراقية، حقق رالف مصري نجاح كبير في مجاله، على الرغم من عدم مرور أكثر من عام على إفتتاح صالة العرض الخاصة به، والتي افتتحها في شعر مايو لعام 2014.

أقراط رالف مصري

كما حققت قفزة هائلة وازدادت قوةً مع إطلاق مجموعات مثل "أرابيسك ديكو، وساكريد ويندوز، والمخطوط الفينيقي، ومودرنيست".



وبعد أن نشرت سيلين صورًا لها على حسابها الشخصي بموقع انستجرام وهي ترتدي الأقراط والاكسسوارت من ماركته، أعرب عن سعادته، وكتب المصري على صفحته يقول: حدث مميّز بالنسبة لي على مختلف الأصعدة، أولًا لسبب واضح أن سيلين ديون نجمة أيقونية أحببتُها. ولكن على المستوى الشخصي، سيلين تمثل في الأساس طفولتي في مونتريال، ورؤية إنسانة نشأت معها تتزين بتصميم لي حدث يفوق شطحات الخيال.

رالف مصري

ونجحت العلامةُ التي تحمل اسمه فى الحفاظ على الأصالة والطابع اللبناني مع القدرة على الوصول إلى العالمية، حيث وقع عليها اختيار دوقة ساسكس ميجان ماركل، إلى جانب الكثير من الأميرات العربيات.