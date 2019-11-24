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"براءة الجن".. هروب والدي "طفلة الاغتصاب" بعد تقرير الطب الشرعي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:53 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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كشفت مصادر أمنية أن والدها الرضيعة المصابة بتهتك شديد في المهبل أدى إلى نزيف حاد، بسبب الجن كما ادعى والدها، حاول الهروب من مستشفى الإسماعيلية العام فور علمه بتشخيص الحالة.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"الدستور" أن الأمن ألقى القبض على والدي الطفلة بعد محاولتهما الهروب، عقب تشخيص الطب الشرعي للحالة.

وكشف تقرير الطب الشرعي لرضيعة عمرها 6 شهور بالإسماعيلية، إصابتها بتهتك شديد بالمهبل أدى إلى نزيف حاد، نتيجة محاولة اغتصاب، وليس الجن هو السبب كما ادعى والداها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء جمال غزالي، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء محمود هندي، مدير مباحث الإسماعيلية، أنه تلقى إخطارا من الرائد محمد هشام، رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الإسماعيلية العام، يفيد باستقباله "ملك. ه. ف"، 6 شهور والدها 40 سنة، ويعمل نجار مسلح، والدتها 37 عاما- ربة منزل، ومقيمان بعزبة الزغابة التابعة لقرية أبوعطوة مركز نفيشة. مصابة بجرح قطعي بمنطقة حساسة بالجهاز التناسلي، وتم إجراء خياطة 4 غرز للجرح.

وقال الأب، نجار مسلح، خلال التحقيقات، إن الجن وراء إصابتها، مشيرا إلى أنه صدم قطة قبل شهر ونصف وماتت، ثم بدأت تظهر على طفلته الرضيعة بعض الإصابات والكسور، كان آخرها كسر بالذراع.

أضاف الأب في أقواله، أنه اكتشف بالأمس إصابة طفلته بجرح قطعي بمنطقة حساسة، وأن الطفلة كانت نائمة بمفردها في الغرفة، ولا يعلم من أين حدثت تلك الإصابة لطفلته الرضيعة، كما استمعت النيابة إلى أقوال والدة الطفلة وجدتها وأكدتا صحة أقوال الأب.

انتقل على الفور الرائد محمد هشام، رئيس المباحث، ومعاونوه النقباء: محمد جبر وحسن رضوان ومصطفى جميل وملهم البلتاجي، وكلاء المباحث، بالفحص والتحري تبين أن الأب يعمل نجارا مسلحا ويتمتع بسمعة طيبة بين الجيران بمنطقة أبوعطوة، ولديه 3 أولاد أصغرهم المجني عليها الرضيعة، وأن الطفلة كانت مصابة منذ فترة صغيرة بكسر في الذراع، وأنها دائمة الإصابة بعد أن قتل والدها قطة عن طريق الخطأ، تم التحفظ على الأب والطفلة.

وبعرضه على نيابة الإسماعيلية أصدرت، قرارا بحبس والد الرضيعة، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وأمرت النيابة بحجز الرضيعة لعرضها على الطب الشرعي، وإخطار مركز الأمومة والطفولة لفحص حالة الطفلة، وبعرضها على الطب الشرعي تبين إصابتها بتهتك شديد ونزيف حاد بالمهبل.

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