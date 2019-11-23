نبيل دويدار: مبادرة "جسور" تستهدف تسهيل وصول المنتج المصري إلى دول إفريقيا

قال نبيل دويدار، العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البحري والجوي، إن مبادرة "جسور" الهدف منها تسهيل وصول المنتج المصري إلى الدول الإفريقية وتفعيل التجارة البينية مع شرق ووسط القارة السمراء.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المبادرة مقسمة على مرحلتين الأولى هي النقل البحري والتي بدأت بالفعل في أكتوبر 2019 بمعدل تنفيذ 56% ثم تنطلق المرحلة الثانية منها والتي تنتهي في النصف الأول من عام 2020 وستخدم خدمات النقل البري للبضائع من مناطق الإنتاج والتوزيع إلى ميناء الوصول وهو ميناء السخنة ثم إلى الموانئ الإفريقية.



وتابع أن هناك مفاوضات مع بعض الجهات العالمية المتخصصة في إدارة سلسلة الإمدادت لتنفيذ العملية بالكامل حتى يتعامل المستورد والمصدر مع جهة واحدة بما يطلق عليه الشباك الواحد.

