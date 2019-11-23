محلل سياسي: أبعاد جديدة للحراك اللبناني تفاجئ السلطة

قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني أمين قمورية، إن الحراك اللبناني مستمر، ويأخذ أبعادًا جديدة ومختلفة تفاجئ السلطة بشكل كبير، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء سعد الحريري لا يريد أن يعود مرة أخرى إلى رئاسة الوزارة.



وأضاف قمورية، خلال مداخلة له بقناة الغد، أن هناك انقسامًا سياسيًا بين القوى السياسية اللبنانية، فالفريق المؤيد للحريري يُصر على تشكيل حكومة تكنوقراط، في مقابل القوى السياسية الأخرى التي تتمسك بتشكيل حكومة سياسية تحفظ نتائج الانتخابات النيابية.



وأشار إلى أن المشهد السياسي اللبناني، يزداد تعقيدًا في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد.



ودعا المتظاهرون في لبنان إلى إضراب عام، بعد غد الإثنين المقبل، للتأكيد على مطالبهم المرفوعة منذ بداية الاحتجاجات والرامية إلى رحيل الطبقة السياسية الحاكمة وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، من ناحية أخرى، تعود المشاورات السياسية من جديد بهدف التوافق على تسمية رئيس حكومة جديدة.



