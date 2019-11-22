ضبط أخطر عصابة إجرامية مسلحة فى الغربية

نجح قطاع الأمن العام في ضبط 4 عناصر إجرامية بالغربية وبحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية لاستخدامها فى أنشطة إجرامية.



أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام، حيازة 4 عاطلين أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والعاطلون الأربعة لهم معلومات جنائية، ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضية حريق عمد بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة، ومقيمون بدائرة قسم ثالث المحلة بالغربية.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية عبارة عن 2 بندقية خرطوش - 3 طبنجات - 11 طلقة مختلفة الأعيرة - 3 سلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم الأسلحة النارية لاستخدامها فى نشاطهم الإجرامى.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.