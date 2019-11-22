تحصين 241 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالغربية

أكد محافظ الغربية أنه تم تحصين 241 ألف رأس ماشية (أبقار- جاموس – أغنام - ماعز)، وذلك ضمن أعمال الحملة الثانية لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.



وأشار محافظ الغربية في بيان، اليوم الجمعة، إلى أن حملات الطب البيطري التي تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة تواصل عملها للوصول إلى المستهدف، للحفاظ على الثروة الحيوانية تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين.



وأضاف أن المحافظة تقدم كافة سبل الدعم لمثل هذه الحملات التي تستهدف تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها.