إصابة شاب سقط من قطار بالشرقية

أصيب المواطن محمد جمال محمد أحمد بارتجاج بالمخ وإصابات متنوعة عقب سقوطه من قطار "الزقازيق - المنصورة".



كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة أبوكبير يفيد سقوط محمد جمال من القطار رقم 383 القادم من الزقازيق للمنصورة وذلك في محطة أبوكبير وتبين أن الازدحام الشديد دفع بالركاب للتكدس على الأبواب، ما تسبب في اختلال وزنه ليسقط مصابا.



تحرر المحضر رقم 7432 وتم نقل المصاب لمستشفى الأحرار والذي قام بتحويله لمستشفى الجامعة.