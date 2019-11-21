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الثقافة

روائع غنائية للفرقة القومية بمسرح سيد درويش

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:57 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة د. مجدى صابر٬ في الثامنة من مساء اليوم الخميس٬ حفلا فنيا للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجى. وذلك على مسرح سيد درويش ــ دار أوبرا الأسكندرية.

هذا ويتضمن برنامج الحفل مجموعة مختارة من روائع زمن الفن الجميل لكبار المطربين والملحنين فى مصر والوطن العربى٬ نذكر من منها: راجعين يا هوى٬ دوبنى دوب فى غرامه٬ كلمات. من أداء المطربة٬ آيات فاروق.

أنا قلبى ليك ميال٬ إسأل روحك أداء المطربة غادة آدم. محتار يا قلبى٬ حبيتك وبدارى عليك٬ يا سنينى اللى راح ترجعى. أداء المطربة مى حسن.

اللى يهواك أهواه٬ عندما يأتى المساء٬ النهر الخالد أداء المطرب أحمد عصام. فى قلبى غرام٬ ياللى سامعنى٬ ساكن في حي السيدة أداء المطرب سامح منير. دارى العيون٬ يا خلى القلب٬ جانا الهوي أداء المطرب محمد طارق.

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