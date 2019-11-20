نجلاء بدر لـ"الدستور": نسيت البطاقة.. وشنطتي فيها روج (فيديو)

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، وتكريم الفنانة منة شلبي والمخرج شريف عرفة في الدورة الـ41.



وقالت نجلاء، لـ«الدستور»، إن أكثر 3 أشياء أسعدوها في هذه الدورة الـ41 هي أن محمد حفظي يترأس المهرجان لامتلاكه فكرًا جديدًا، وشخص يؤتمن على السينما المصرية، ثاني هذه الأمور أن المهرجان يقام في دار الأوبرا ولا أشعر بالفن المصري إلاّ تحت مظلة الأوبرا، ثالثا أنني علمت أن هذه الدوره فيها عدد كبير ومميز من الأفلام المشاركة بالمهرجان، لذا سأحرص على مشاهدتها الفترة المقبلة.



عن أحدث أعمالها الدرامية المعروضة حاليًا وهو شبر ميه، قالت نجلاء بدر: «أمامي حتى الآن، أكثر من أسبوعين وانتهي من التصوير وسعيدة بردود الأفعال التي حققتها الحلقات الأولى منذ عرض العمل،

مختتمة حديثها بالحديث عن تفاصيل إطلالتها في حفل الافتتاح من فستان وشعر وميك أب وإكسسوارات.



وعند سؤال «الدستور» نجمة القاهرة السينمائي عن محتويات شنطة اليد التي فتحتها، قالت ضاحكة:« أووه نسيت البطاقة.. معايا قلم روج بس».