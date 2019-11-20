آيتن عامر عن منة شلبي: "تعلمت منها الكثير" (فيديو)

كشفت الفنانة آيتن عامر عن سعادتها بالمشاركة في الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي في نسخته الـ41.



وقالت آيتن عامر، لـ«الدستور»، عن منة شلبي التي تم تكريمها في هذه الدورة:"منة من الجيل الذهبي للسينما المصرية، لكنني تعلمت منها الكثير وأكثر شئ أسعدني هو تكريمها بجانب واحد من قامات الفن في مصر والوطن العربي وهو المخرج شريف عرفة"، كاشفة تفاصيل فستانها الذي ظهرت به في حفل الافتتاح الذي احتضنته دار الأوبرا المصرية.