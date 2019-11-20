هند صبري أثناء تكريم منة شلبي: "عدوك مش ابن كارك" (فيديو)

انتهت، مساء اليوم، حفل افتتاح الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي تحت رئاسة المنتج محمد حفظي وكان من ضمن المكرمين الفنانة منة شلبي وقامت الفنانة التونسية هند صبري بتسليمها التكريم في لقطة تعبر عن مدى الصداقة بينهم.



وقالت هندي صبري أثناء تقديم تكريم منة شلبي: "عدوك ابن كارك دي مقولة مشهورة وبنسمعها كتير، لكن أنا مبحبهاش ومش بعترف بيها؛ لأن في مجالنا عرفت أحسن وأجدع ناس".



يشار إلى أن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي أقيم بدار الأوبرا، بحضور عدد كبير من النجوم المصريين، وتم تكريم الفنانين منة شلبي وشريف عرفة والمخرج العالمي تيري جيليام والدورة الحالية تحمل اسم يوسف شريف رزق الله.