رقص رانيا يوسف على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة.. فيديو
الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:22 م
سناء إسماعيلطباعة
شاركت الفنانة رانيا يوسف، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدوري في دورته الـ 41، والمهداة لروح الناقد يوسف شريف خيرالله.
وفاجأت رانيا يوسف، خلال الافتتاح الإعلامية إنجي علي، والتي طلبت منها استعراض ظهر الفستان لتقوم رانيا يوسف بالرقص وسط ضحك المحيطين بها.
وكانت رانيا يوسف، قد قالت خلال ظهورها بالإطلالة السوداء على الريد كاربت:" أنا حلوة ومحتشمة أهو يا جماعة"، وسط صيحات الحضور والمصورين المتواجدين لتغطية الحفل.
ويقدم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 الفنان خالد الصاوي وأحمد داوود ودينا الشربيني، كما يعرض المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.
وفاجأت رانيا يوسف، خلال الافتتاح الإعلامية إنجي علي، والتي طلبت منها استعراض ظهر الفستان لتقوم رانيا يوسف بالرقص وسط ضحك المحيطين بها.
وكانت رانيا يوسف، قد قالت خلال ظهورها بالإطلالة السوداء على الريد كاربت:" أنا حلوة ومحتشمة أهو يا جماعة"، وسط صيحات الحضور والمصورين المتواجدين لتغطية الحفل.
ويقدم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 الفنان خالد الصاوي وأحمد داوود ودينا الشربيني، كما يعرض المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي.