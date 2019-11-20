ليلى علوي: سعيدة بتكريم منة شلبي لأنها متميزة وتستحق

تشارك الفنانة ليلى علوي، في اللجنة الاستشارية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41 والمهداة لروح الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.



وقالت ليلى علوي، في تصريحاتها لفضائية "dmc": "الدورة الحالية من المهرجان فيها دم جديد وشباب، والأفلام مهمة جدًا خاصة فيلم الافتتاح ماريو سيركوزي".



وأضافت أن الدورة الحالية تشهد أفلاما تعرض للمرة الأولى، ومن أهمها فيلم مريام خوري "أحكيلي".



وعن الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، قالت: "اتعلمنا منه حاجات كتير اتعلمت إنني لا بد أن أتفرج وأشاهد وأقرأ كل النقد وسعيدة جدًا من إهداء الدورة له، وكذلك تكريم شريف عرفة، وهو من أهم مخرجي مصر والناس اللي بدأت معه وقدمنا أفلاما مختلفة ومهمة وهو دائمًا متطور ومن المخرجين اللي أحب دائما التعامل معهم".



وتابعت: "تكريم منة شلبي في المهرجان لأنها تستحقه ومبروك ودائمًا متميزة".



كما تحدثت عن فيلم "التاريخ السري لكوثر"، مؤكدة أن الأيام المقبلة ستشهد بعض التطورات، وهذا ما سمعته من الغرفة، لأن الفيلم مطلوب في أكثر من مهرجان.

