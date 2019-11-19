لقاء الإرهاب بين إيران والإخوان .. ماذا جرى فيه؟

عرضت فضائية "مداد نيوز"، السعودية، تقريرا يسلط الضوء على الوثائق السرية المسربة للاستخبارات الإيرانية، والتي كشفها موقع "إنترسبت" ونشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وأشار التقرير إلى أن الوثائق تكشف عن اجتماع سري بين الحرس الثوري الإيراني وتنظيم الإخوان في أبريل 2014، حيث تم هذا الاجتماع في تركيا من أجل استهداف المملكة العربية السعودية.

ولفت التقرير إلى أن اختيار تركيا جاء لعلاقاتها القوية مع وإيران وتنظيم الإخوان، وفي نفس الوقت حضر اللقاء من تنظيم الإخوان إبراهيم منير ومحمود العبيري ومصطفى ندا ومن تنظيم الحرس الثوري وفد برئاسة أحد النواب الكبار لقائد ميليشيا القدس "قاسم سليماني".

ونوه التقرير إلى أن الاجتماع دار حول توحيد الصفوف بين ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران وعناصر تنظيم الإخوان في اليمن من أجل منح الإخوان مكاسب إقليمية بعد الخسائر التي تعرضوا لها في المنطقة وإضعاف قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وضرب استقرار المملكة عبر بوابتها الجنوبية.

واستكمل التقرير أن نائب المرشد العام للإخوان "إبراهيم منير" أكد ما نشرته مجلة "انترسبت" الأمريكية عن اللقاء الذي جمع قيادات الإخوان ومسؤولين إيرانيين في تركيا وأضاف في حديثه مع موقع "عربي21" أن الإخوان قاموا بمقابلة الوفد الإيراني للاستماع لوجهات نظرهم فيما يجري في المنطقة وخصوصا ما يحدث في سوريا والعراق واليمن



