منتدى شباب العالم يتعاون مع منظمات دولية وإقليمية رائدة

تعاون منتدى شباب العالم مع منظمات دولية وإقليمية رائدة، وعلى رأسهم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FA0) الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والاتحاد من أجل المتوسط (UFM) وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني (TVET).



وتتمثل أطر التعاون بين منتدى الشباب العالم وبين تلك المنظمات الدولية والإقليمية في الإعداد للجوانب الموضوعية للمنتدى، ووضع تصور لورش العمل وجلسات المنتدى.



يُذكر أن منتدى شباب العالم، منتدى سنوي يُقام بشرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانطلق لأول مرة 2017، ليُرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم.



وينطلق المنتدى هذا العام، في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، ويناقش موضوعات الأمن الغذائية والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.