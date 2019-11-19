دبلوماسى سابق: علاقات مصر مع ألمانيا قائمة على الاحترام المتبادل

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن علاقات مصر مع ألمانيا قديمة وقائمة على الاحترام المتبادل.



وأضاف "بيومي" خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن ألمانيا تعد من أوائل الدول التي تبادلت التمثيل القنصلي مع مصر.



وتابع: "نحن نحترم الجدية الألمانية والتطور الذي بنت به نفسها لتتحول من دولة تم تدميرها تمامًا في الحرب العالمية الثانية إلى دولة تعد الأولى بين اقتصادات الاتحاد الأوروبي".



وأوضح أن مصر تعمل على دفع الاستثمارات إلى إفريقيا وهو ما يعود بالنفع على السوق المصرية والاستثمار في الداخل أيضا ويزيد من الانفتاح على أسواق مهمة للغاية، لافتًا إلى أن ألمانيا تنظر لمصر بأنها تقوم بعمل جليل في حركات الاستقلال الإفريقي وقيادة القارة السمراء نحو التقدم، خاصة في الوقت الحالي.

