تأجيل حفل الفنانة أحلام في موسم الرياض

تسببت الأمطار وسوء الأحوال الجوية التي تشهدها السعودية خلال الأيام الحالية، في تأجيل حفل الفنانة الإماراتية أحلام والذي كان مقررًا إقامته مساء اليوم الإثنين 18 نوفمبر، خلال توزيع جوائز المستشار تركي آل الشيخ، في ملتقى "أنا عربية"، ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العربية للترفيه.



وكان المستشار تركي آل الشيخ، قد كشف أن الفنانة الإماراتية أحلام، سجلت أعلى ثمن تذكرة ضمن فعاليات موسم الرياض منذ بدايته، والذي وصلت سعر التذكرة فيه إلى 18 ألف ريال وربحها سيكون لأعمال خيرية.

