محافظ الإسكندرية: مصر حريصة على تعزيز تعاونها مع مدن حوض المتوسط

أكد محافظ الإسكندرية حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون المشترك وتبادل الخبرات على كل الأصعدة مع مدن حوض البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن (الإسكندرية) تمتلك مقومات عديدة للعمل في ذلك الاتجاه، ما سيسهم في تنمية وتطوير التعاون مع مدن حوض البحر المتوسط.



وقال خلال استقباله، اليوم الأحد، لوفد يوناني مكون من 100 فرد برئاسة كريكيديس إلفثيريوس عمدة ثاسوس، ومجموعة من كبار الشخصيات اليونانية: إن مصر واليونان لديهما مجالات عديدة مشتركة للتعاون في المستقبل، انطلاقًا من البلدين يمتلكان أرضًا صلبة نحو التعاون المثمر.



وأكد أن (الإسكندرية) مدينة السلام والحب، فهي المدينة الكزموبولاتينية التي ترحب بجميع زائريها، وهناك علاقات ثنائية وثيقة تجمع بين البلدين منذ العصور القديمة وحتى الآن، وما يتضمنها من علاقات ثقافية وتاريخية قوية، لافتًا، إلى أن الإسكندرية احتضنت مجتمعًا يونانيًا كبيرًا ووجودًا لليونانيين منذ القدم.



وأضاف أن المحافظة لديها مشروع يربط الإسكندرية، وإيطاليا واليونان وقبرص، وهذا هو التاريخ المشترك، بجانب عودة سياحة الكروز مرة أخرى بين الإسكندرية، ومُدن أوروبا.



وأكد المحافظ أن الإسكندرية مدينة صناعة فحولها تقام 44% من الصناعات، و58 %من صناعة الغاز والبتروكيماوية، مضيفًا أننا تم تغير الفكر في مصر في طرق الاعتماد على البترول، ونعمل على مشاريع كبرى بتكلفة 7 مليارات في هذا المجال ليكون هناك طفرة خلال الأعوام القادمة.



وعبر عمدة ثاسوس، عن سعادته بوجوده في الإسكندرية، وأكد أن العلاقات المصرية اليونانية علاقات وطيدة تمتد عبر التاريخ، مؤكدًا العمل على إرساء قواعد التعاون وتعزيز وتدعيم العلاقات القائمة بين الجانبين.