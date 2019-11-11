السكة الحديد: نستعد لاستقبال التقلبات الجوية

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال التقلبات الجوية التي سوف تحدث خلال الفترة المقبلة وذلك من أجل عدم وجود أي مشكلات فنية في القطارات بسبب هطول الأمطار.



وأضاف "رسلان"، في تصريحات لـ"الدستور"، أن من ضمن الاستعدادات توافر فرق الطوارئ لسرعة التعامل الفوري مع أي أعطال تحدث في الوجهي البحري أو القبلي وسرعة التعامل الفوري معها.



وأشار رئيس الهيئة إلى أن هناك قطارات إمداد للدفع بها في حال وجود أي أعطال في القطارات، خاصة في المناطق التي تشهد أعمال تطوير وتجديد للمزلقانات، إلى جانب ذلك تهدئة السرعة في تلك المناطق؛ منعا لوقوع أو مشكلات فنية للقطارات مع التقلبات الجوية.