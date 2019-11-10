الإثنين 11 نوفمبر 2019 الموافق 14 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

الجيش في بوليفيا يدعو الرئيس إلى الاستقالة تلبية لمطالب الشعب

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:01 م
جريدة الدستور
طباعة
طلبت القوات المسلحة في بوليفيا اليوم الأحد، من رئيس البلاد إيفو موراليس الاستقالة بسبب التظاهرات العارمة التي خرجت في عموم البلاد تطالب بتنحيه.

وقال قائد القوات المسلحة البوليفية وليامز كاليمان للصحفيين، اليوم، إن القوات المسلحة اقترحت على إيفو موراليس أن يتقدم باستقالته للمساعدة في ضمان استقرار البلاد، وفق وكالة رويترز.

وأضاف وليامز كاليمان: "بعد تحليل الصراع الداخلي، نطلب من رئيس الدولة التخلي عن ولايته الرئاسية مما يسمح باستعادة السلم واستمرار الاستقرار من أجل صالح بوليفيا".

وتراجع الرئيس إيفو موراليس في وقت سابق اليوم أمام حركة الاحتجاجات وأعلن إجراء انتخابات جديدة بعد أن دعت منظمة الدول الأمريكية إلى إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية بسبب مخالفات شابت عملية الاقتراع.
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس بوليفيا يزور روسيا في كأس العالم

الصين تتبرع بمعدات عسكرية لصالح بوليفيا لتدعم وجودها بالمنطقة

سرقة ميدالية ووشاح الرئاسة في بوليفيا والشرطة تبحث عن السارق

بوليفيا ترد على الأرجنتين بعد قرار عسكرة الحدود

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 10 ساعة

بالأسماء.. مصرع 4 أشخاص سقطوا ببالوعة صرف صحي في المنوفية

منذ أقل من ساعتين

"اللي أمه حلوة يلعب في الأهلي".. يونس يرفض الاعتذار ويضم الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز على السيتي بثلاثية ويوسع الفارق إلى 9 نقاط

منذ ساعتين و 27 دقيقة

بكري: مرسي وجماعته أكلوا بـ14.5 مليون جنيه على حساب الدولة

الصور

image description

صور معرض زهور الخريف الأول بالمتحف الزراعي

image description

طالب هندسة القناة "أقوى" ناشئ فى العالم

image description

الانتهاء من رصف طريق قرية بنى زيد فى أسيوط

image description

تشديدات أمنية بدير مارجرجس خلال الاحتفال بمولده (صور)

image description

حملة لصيانة مطابق الصرف الصحي والكابلات الكهربائية برأس غارب

الأكثر قراءة

مواقف غريبة أثناء تغسيل هيثم أحمد زكي

إصابة 7 إثر حريق هائل بجوار مستشفى السلام التخصصي

لماذا حذر نادي ليفربول أمير قطر من محاولة التقاط صور مع محمد صلاح؟

تفاصيل وفاة شاب شنق نفسه في فيديو بث مباشر

أيام زمان

الشيخ مصطفى إسماعيل «عاوز بوسة».. أسوأ موقف في حياة مقرئ القصر

أعجبت بأصابع قدميه فتزوجته.. رسائل محمد صبحى إلى «نصفه الحلو»

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات عن الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

نجم الساعة

سعد رمضان: المشاركة في مهرجان الموسيقى العربية فخر لي

الصحة

احذر.. الشد العضلي المتكرر من أعراض حمى الجبال الصخرية

مضاعفات إصابات العمود الفقري تزيد خطر السكتة الدماغية

7 مأكولات تحميك من إصابة الاكتئاب الموسمى

حمض الهيالورونيك يرطب الشعر

الرئيس نيوز

خطوات التسجيل بالإعلان الـ12 للإسكان الاجتماعي (فيديو)

"الكهرباء" للمواطنين.. 12 خطوة للحماية من أخطار الماس الكهربائي

"أنا تعبان ونطق الشهادة".. تفاصيل آخر مكالمة لهيثم أحمد زكي مع خطيبته

البرلمان الصينى لـ"النواب": "مصر ذات ثقل وندعمها في مكافحة الإرهاب"

منوعات

كيفية كسب تذاكر طيران أرخص سعرا

فلسطينى: قطط المسجد الأقصي تعرفني

أنواع الرسائل النصية من المرأة للرجل الذى تحبه

شيرباكوفا تفوز بجائزة الصين للتزحلق على الجليد

كشكول

جامعة العريش تعلن بدء بيع منتجاتها من السمان والدجاج والأسماك بالأسواق

6 كليات تتنافس فى مسابقة العباقرة بجامعة قناة السويس

جامعة سوهاج تشارك فى "الأسبوع العربى للتنمية المستدامة" بالقاهرة

غدًا.. عقد جلسة خاصة مع أطباء مستشفيات جامعة الأزهر بالقاهرة

إسلام سياسي

ننشر توصيات الملتقى العالمى الرابع عشر للتصوف بالمغرب

نكشف خطة الإرهابية 2020.. الجماعة تخطط لنشر الفوضى وإثارة الفتن بتجنيد شخصيات غير محسوبة عليها

التحالف الدولي ينشر توصياته في مجال مكافحة الإرهاب

إخواني منشق: الجماعة أدمنت الفشل وخطة 2020 تثير السخرية

مقالات الرأي
ماجد حبته
اشترت «مرسى».. وباعت بلدها!
د. منى حلمى
لا أتجمل ولا أتعطر لإرضاء رجل أو إسعاد زوج
مؤمن المحمدي
بس يا بابا
د.أحمد الخميسى
اسمع منى الكلام.. يا مستر يا مدام
المزيد

الثقافة

إطلاق القافلة الثانية للدمج الثقافى بمطروح.. غدًا

في ذكراه.. نص قرار تعيين عبد الرحمن الشرقاوي رئيسًا لتحرير روز اليوسف

السبت.. انطلاق مؤتمر "الأدب والسينما في مصر" بجامعة القاهرة

بعد بيان مراد.. "حمودة": مهاجمو نجيب محفوظ يسعون للشهرة

صفحتنا ع الفيس بوك