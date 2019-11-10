الجيش في بوليفيا يدعو الرئيس إلى الاستقالة تلبية لمطالب الشعب

طلبت القوات المسلحة في بوليفيا اليوم الأحد، من رئيس البلاد إيفو موراليس الاستقالة بسبب التظاهرات العارمة التي خرجت في عموم البلاد تطالب بتنحيه.



وقال قائد القوات المسلحة البوليفية وليامز كاليمان للصحفيين، اليوم، إن القوات المسلحة اقترحت على إيفو موراليس أن يتقدم باستقالته للمساعدة في ضمان استقرار البلاد، وفق وكالة رويترز.



وأضاف وليامز كاليمان: "بعد تحليل الصراع الداخلي، نطلب من رئيس الدولة التخلي عن ولايته الرئاسية مما يسمح باستعادة السلم واستمرار الاستقرار من أجل صالح بوليفيا".



وتراجع الرئيس إيفو موراليس في وقت سابق اليوم أمام حركة الاحتجاجات وأعلن إجراء انتخابات جديدة بعد أن دعت منظمة الدول الأمريكية إلى إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية بسبب مخالفات شابت عملية الاقتراع.