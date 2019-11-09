"فى الجنة مستحيل نبكى".. آخر ما كتبته الطالبة شهد

"في الجنة مستحيل نبكى".. كانت تلك الكلمات آخر ما كتبته شهد محمد، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الصيدلة جامعة قناة السويس، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" وكأنه جرس إنذار من اقتراب من وفاتها. وذلك قبل العثور على جثتها عصر الجمعة الماضي، في مياه نهر النيل بنطاق محافظة الجيزة.



وكان أحمد كمال حسين، والد الطالبة شهد، أكد في تصريحات لـ"الدستور" أن نجلته كانت تعاني من أزمة نفسية منذ فترة عقب فسخ خطوبتها، رفض التعليق عن التحريات التي أثبتت ذهابها لأطباء نفسيين بالإسماعيلية للعلاج؛ بعدما تعرضت لصدمة فسخ خطوبته، مطالبًا الجميع بالدعاء لها.