الجمعة 08 نوفمبر 2019 الموافق 11 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

كواليس تحركات البنتاجون لإصلاح أخطاء ترامب في سوريا

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 02:48 م
جريدة الدستور
إسراء صلاح الدين
طباعة
أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سوريا جعلت البنتاجون في حيرة كبيرة.

وتابعت: أن وزارة الدفاع الأمريكية تقول إن المهمة في سوريا هي القضاء على تنظيم داعش، بينما يصر ترامب على أن الحصول على النفط هو تعويض عادل عن ما القضاء عليهم، في انتهاك صارخ لقواعد الحرب.

وأضافت أن المسئولين الأمريكان يكافحون لشرح مهمة ما يقرب من ألف جندي في سوريا، الذين يحمون حقول النفط في دير الزور استجابة لأوامر ترامب.

وأشارت إلى أنه بينما يتم نقل مئات القوات الخاصة الأمريكية من سوريا، فإن مئات الجنود الآخرين، المجهزين بالعربات المدرعة، كانوا يقودون المنطقة، متوجهين إلى بقع نفطية صغيرة الحجم في محافظتي دير الزور والحسكة، لكن دون فكرة واضحة عما كان من المفترض أن يفعلوا هناك.

وأوضحت أن الانقسام داخل الإدارة الأمريكية أصبح واضح للغاية، خصوصًا بعد أن تم تسريب تقرير داخلي صادر عن كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في شمال سوريا، وليام روبوك، إلى صحيفة نيويورك تايمز، وفي التقرير، قال روبوك "لم نحاول ردع التوغل التركي الذي أودى بحياة مئات المدنيين وشرد مئات الآلاف".

وقال كيلي توماس، الباحث المساعد لبرنامج الأمن في الشرق الأوسط بمركز الأمن الأمريكي الجديد (CNAS): "على سبيل المثال، إذا هاجمت قوات الحكومة السورية، فهل سترد القوات الأمريكية دفاعًا عن النفس؟ يبدو أن بعض هذه الأسئلة القانونية ما زالت مطروحة".

وأضافت أن المهمة بدت في البداية واضحة وهو الانسحاب من سوريا، ولكن ترامب عاد وقال مطلع الشهر الجاري "لقد تركنا الجنود لأننا نحتفظ بالنفط، أنا أحب النفط"، حيث يرى ترامب أن الاستيلاء على الموارد الطبيعية السورية تعويض عن تكلفة الحرب.

وأشارت إلى أن العسكريين يرون أن نهب الموارد الطبيعية لأي بلد أجنبي هو انتهاك صارخ لقوانين الحرب، كما هو مطبق في محاكمات نورمبرج.

وأوضحت أن البنتاجون يسعى الآن لتجميل الصورة والإصرار على أن المهمة لم تتغير وهي هزيمة داعش فقط، وأن تأمين حقول النفط مجرد مهمة ثانوية، والغرض منها عدم وصول عناصر داعش لحقول النفط.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

آخر مكالمة لهيثم أحمد زكي قبل رحيله.. فيديو

منذ أقل من ساعتين

والد أنغام: «أعلم أن ابنتي تستعجل دفني»

منذ حوالي 19 ساعة

تامر مرسي يعلن تعاقده مع أحمد السقا

منذ يوم

تفاصيل وفاة الفنان هيثم احمد زكي

الصور

image description

علي الحجار وريهام عبد الحكيم يتألقون في لليله السابعه بمهرجان الموسيقي

image description

تدريب المنتخب الاوليمبي

image description

صور جنازة هيثم أحمد زكى

image description

نجوم الفن يودعون هيثم أحمد زكى (صور)

image description

صور حفل أنغام فى دار الأوبرا

الأكثر قراءة

التحفظ على شقة هيثم أحمد زكي لحين ظهور ورثة

إصابة 37 طالبًا في حادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق سفاجا

النيابة تكشف عن مفاجأة فى وفاة هيثم أحمد زكى

والد أنغام: «أعلم أن ابنتي تستعجل دفني»

أيام زمان

"أصدقاء" هيثم أحمد زكي: البشر لا يقتنعون بعذابك إلا حين تموت

«كباريهات» شارع الهرم.. حكايات من الأيام المجهولة في حياة عمرو دياب

أشهر 3 أغنيات كتبها الشعراء في السجون.. «صواريخ نجم وفؤاد حداد»

المُبتلى.. كيف واجه هيثم أحمد زكي عُقدتي الوحدة و"ابن الفنان"؟

نجم الساعة

لهذا السبب غاب محمد رمضان عن جنازة هيثم أحمد زكى

الصحة

غذاء للحيوانات يعالج مرض السمنة.. تعرف عليه

"الأسبرين" يحمي الشعر من التساقط ويعالج حب الشباب

تخلص من الصداع بدون مسكنات بهذه الطريقة

علاج منزلي يخلصك من أعراض الجيوب الأنفية خلال 3 دقائق

الرئيس نيوز

وزيرة الاستثمار: إنشاء 12 منطقة جديدة تساهم في توفير نصف مليون فرصة عمل

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والمسلمين حول العالم بذكرى المولد النبوي الشريف

الأرصاد: طقس الغد معتدل على معظم الأنحاء .. والعظمى بالقاهرة 29

كتاب مجهول ينتشر في أمريكا: ترامب خطر على الأمة

منوعات

"كاف" يصدر بيانًا حول أسباب فسخ تعاقده مع "لاجاردير"

4 فواكه تسبب الإسهال لا تكثري منها

علماء يكتشفون طريقة تمنع تكرار النوبات القلبية

بالفيديو.. معلومات جديدة عن طائرة النقل الروسية فائقة الثقل

كشكول

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

دراسة تؤكد: تلوث الهواء خطر يهدد أدمغة الصغار

رئيس جامعة كفر الشيخ في "ذكرى المولد": علينا الالتزام بسنة النبي

بالصور.. حفل تخرج الدفعة 74 بـ"علوم إسكندرية"

إسلام سياسي

زعيم المعارضة التركية: أردوغان سلم أراضى لتنظيم داعش الإرهابي - فيديو

الفصائل المسلحة الموالية لتركيا تواصل انتهاكاتها في عفرين السورية

إعادة قاصر إيطالي من أطفال "داعش" إلى روما

ضبط خلية إرهابية ممولة لـ"داعش" في داغستان

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الزمالك.. متغيرات المكان وتحولات التاريخ «2-2»
مدحت بشاى
«ساطع» وسيرته التى ستبقى ساطعة
جمال طه
الحراك العراقى وهزيمة قاسم سليمانى
ماجد حبته
سد النهضة.. جولة الحسم
المزيد

الثقافة

الفقي: مصر دولة عصية على التفكك أو السقوط

غدًا.. عرض فيلم "اختفاء والدتي" بسينما زاوية

لجنة جرد متحف الفن الحديث تواصل عملها للعام الثالث

"ثقافة المنيا" تستعرض دور مصر في النهوض بالقارة السمراء

صفحتنا ع الفيس بوك