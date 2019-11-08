حظك اليوم.. برج الجدى الجمعة 8 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجدى قالت:

مهنيًا: تتاح أمامك بداية عمل جديد إذا كنت باحثًا عنه، وتحمل الأيام المقبلة بعض الإرباك والمغالطات، وتعلق مسألة معينة سواء بسبب هفوة أو بسبب انفعال.

عاطفيًا: تشعر بالارتباك وتخاف على العلاقة، لكنّك عرضة اليوم لارتكاب بعض أعمال التهوّر وسوء تقدير الشريك والتقليل من احترامه.

صحيًا: استعد هدوءك واضبط أعصابك، لأن الأجواء لا تبشر بالخير، وقد تظهر أخطاء وشوائب واشاعات مغرضة بحقّك.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.