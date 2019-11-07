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شريف الدسوقي: حضرت ورش فن تعالج صدمات الحياة

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 07:04 م
الفنان شريف الدسوقي
الفنان شريف الدسوقي
أحلام عبدالرحمن
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قال الفنان شريف الدسوقي، إنه حضر ورش حديثة عن استخدام الفن في الحياة، والتي تساهم في علاج أي شخص يعاني من صدمة في الحياة، قائلًا: إن حضوره ورشة فن وتمثيل تجعله يتنفس، إلى جانب تلقي تدريبات سيكولوجية تجعله يتعامل مع أزمته، ويخرج منها.

ولفت خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "فنجان قهوة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أنه خلال مشواره الفني ظهرت مراكز الجزويت، التي خرجت جيلا من الرواد يدرس مادة التمثيل، مردفًا: "حضرت ورشة سنة 1993 مع أحد أحفاد ستانسلافيسكي، مؤسس علم تنظير وتدريب الممثل".

وأضاف الدسوقي: "هذه الورشات جعلتني أتخطى أزمات كثيرة ميتحملهاش جبل، وكان لدي إصرار على أني أمتلك موهبة".
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