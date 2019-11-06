تعرف على الأضرار النفسية التي تعرضت لها "فتاة العياط" داخل السجن

قالت دينا المقدم، محامية أميرة أحمد رزق، الشهيرة إعلاميًا بـ"فتاة العياط"، إنها طلبت الاختلاء بموكلتها أكثر من مرة وتم الموافقة على مرة واحدة فقط.



وأضافت خلال لقائها برفقة الفتاة في أول ظهور إعلامي لها في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: "من الصعب جدًا أن تسمع طفلة 14 سنة وهي تشرح تفاصيل كيف يتم التعدي عليها بهذا الشكل".



وأضافت، أنها كانت لا تتكلم في بداية الأمر، وعندما كانت تسأل أمام القاضي لم تكن تجاوب وهذا ما عقد القضية في البداية لأن القاضي يريد شرح تفاصيل وردود على أسئلة".



وتابعت: "الفتاة تعرضت لضرر نفسي كبير وذلك بسبب حبسها مع بالغين ومجرمين تعودوا على الإجرام، ومن الطبيعي أن تجد بعض العنف منهم، ولذلك طلبت بنقلها لأن قانون الطفل يفرض حماية كبيرة على من هم في نفس ظروفها".





وأكدت أن قانون الطفل وسنها ساعداها على إخلاء سبيلها، ومن المقرر إحالة القضية إلى محكمة الطفل وسيتم الإعلان عن أول جلسة لها فور تحديدها.

