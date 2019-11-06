بعد الإفراج عنها.. فتاة العياط للفتيات: "ما تثقوش في حد"

وجهت أميرة أحمد رزق، الشهيرة إعلاميًا بـ "فتاة العياط"، رسالة خاصة إلى كل الفتيات، بعد ساعات قليلة من الإفراج عنها على ذمة اتهامها بقتل شاب حاول اغتصابها.



وقالت خلال لقائها في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: "يا بنات خلوا بالكم من نفسكم ولا تثقوا في أي شخص بسهولة، وفتحوا أعينكم لأن ما ممرت به كان صعب وتعب، ولم أكن أعرف أنه سيحدث لي ذلك".



وكانت أميرة، قد كشفت خلال الحلقة أنها خائفة وتخشى الخروج من منزلها إلى الآن.

