رئيس جهاز تعمير سيناء: نستهدف توطين 3 ملايين مصري

قال محسن سعيد، رئيس جهاز تعمير سيناء، إن شمال وجنوب سيناء بها بنية تحتية جيدة، وكانت الخطة موضوعة، لأن يوجد بها 3 ملايين مواطن خلال عام 2017، لكنه لم يحدث بسبب عدم تنمية سيناء.



وأوضح "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن ما تم إنجازه من أنفاق وشرايين جديدة ساهمت في زيادة ومضاعفة معدلات التنمية.



وتابع، أننا نستهدف تنمية سيناء بوجود 3 ملايين مواطن شمال وجنوب سيناء.

