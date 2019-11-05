وزيرة التضامن: الانتهاء من قانون الضمان الاجتماعي آخر ديسمبر

قالت وزيرة التضامن، إن اللجنة المشكلة بتكليف من رئيس الوزراء قاربت على الانتهاء من مناقشة اللائحة التنفيذية لقانوني التأمينات الاجتماعية والجمعيات الأهلية، وأن مسودة مشروع الحكومة لقانون الضمان الاجتماعي سيتم الانتهاء منها آخر ديسمبر.



وأضافت الوزيرة في كلمتها خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي المنعقد برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، أن الوزارة قاربت على الانتهاء من قانون الطفل، وأنها أرسلت مسودة مشروع قانون الترخيص للعيادات الخاصة وتنظيم عملها، وكذلك مسودة تشريع تنظيم المراكز الخاصة لعلاج الإدمان الخاصة بناء على توجيه من وزارة الداخلية، على خلفية شكاوى من العديد من الأهالي ضد مراكز خاصة لعلاج الإدمان.



وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة أيضا انتهت من مقترح قانون تحليل العاملين للمخدرات بعد توجيه الرئيس، علي خلفية حادث محطة مصر، وهو الأمر الذي لا يعالجه قانون الخدمة المدنية بالشكل المطلوب.