قوات الأمن العراقية تفتح عددًا من الطرق الرئيسية

أفاد مراسل الغد من بغداد، أن قوات الأمن العراقية، قامت بفتح عدد من الطرق الرئيسية في العاصمة بعد يوم من الاحتجاجات التي شهدت سقوط 7 قتلى في بغداد وكربلاء.



ولفت إلى أن هناك أطواقا أمنية جديدة نُشرت في بغداد يبلغ عددها 6، وذلك حول ساحة التحرير في العاصمة العراقية، في ظل تأهب قوات الأمن لحماية الممتلكات وعدم التجمع خارج أماكن التظاهرات المحددة.



وأشار إلى توافد أعداد كبيرة من المحتجين على ساحة التحرير وسط بغداد، وذلك بالتزامن مع تأكيدات رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، خلال اجتماع بحضور رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء وقيادات أمنية، على ضرورة فرض الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة والمتظاهرين.

