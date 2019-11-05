شاهد.. محمد رمضان برفقة "لويس فيجو": احترم هذا اللاعب

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره بصورة تجمعه بالنجم البرتغالي لويس فيجو، نجم برشلونة وريال مدريد الإسباني السابق، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".



وعلق رمضان على الصورة، قائلا: "مع صديقي لويس فيجو، احترم هذا اللاعب الرائع".



يُذكر أن محمد رمضان يستعد لتصوير مسلسل البرنس، لعرضه في رمضان 2020، من بطولة غادة عادل ومي عمر، وتأليف وإخراج محمد سامي.



وكان الفنان محمد رمضان، طرح أحدث كليباته الغنائية "السلطان"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب".

