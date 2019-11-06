حدث فى البحيرة.. ربة منزل تنشر سرقات زوجها عبر الفيس بوك (صور)

شهدت مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، واقعة فريدة من نوعها، حيث أقدمت ربة منزل على تصوير متعلقات قام زوجها بسرقتها من الوحدة المحلية التى يعمل بها، وقامت بإرسال تلك المقاطع لشقيقها الذى قام بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.



البداية بتلقى اللواء محمد شرباش مدير مباحث البحيرة إخطارا من المقدم أحمد سمير يفيد برصد مقاطع فيديو منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لمتعلقات كثيرة خاصة بإنارة الشوارع وأدوات الكهرباء الخاصة بالوحدة المحلية بمدينة أبو المطامير داخل منزل أحد الأشخاص.



وعلى الفور تم تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي برئاسة العقيد حازم عباده والمقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير لسرعة كشف غموض تلك الواقعة.



وبالانتقال والفحص توصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "عبد الباسط ال ي" ويعمل بالوحدة المحلية، وبتقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد سمير رئيس مباحث المركز من ضبط المتهم وتم نقل المسرقات والتحفظ عليها.



كما توصلت تحريات فريق البحث إلى أن زوجة المتهم هى من قامت بتصوير المسروقات، وأرسلتها إلى شقيقها الذى قام بنشر تلك المقاطع على موقع التواصل الاجتماعي.



وبسؤال زوجته المتهم "نعمة ج م د" 28 سنة، ربة منزل، قالت إن القصة بدأت من حوالي سنة، حيث كنت أعمل بمشاريع صغيرة من أجل مساعدة زوجى فى الرزق الحلال، وكان زوجى يعمل بالوحدة المحلية بأبو المطامير، وكان يستغل مهنته في سرقة أسلاك كهرباء ومصابيح ليد مخصصة لإنارة الشوارع، وقد وصل عدد الكشافات التي سرقها إلى ٢٥ كشافا بأحدث الموديلات ويقوم بوضعها فى المنزل، ويبلغ سعر الكشاف الواحد ٢٥٠٠ جنيه.



كما أكدت الزوجة، وأولادها أمام النيابة العامة قيام المتهم بتوصيل التيار الكهربائى والمياه إلى منزله عن طريق السرقة، ويقوم بتهديدها هى وأبنائها بالضرب والإهانة والحبس عندما تتحدث معه عن الحلال والحرام.



وأضافت الزوجة: وصل الأمر بأنه كان يقوم بتعيين أهله حرس على زوجته وأبنائه لعدم الكلام مع أحد أو الخروج من البيت، مشيرة إلى أنه قام بمنع وسائل التواصل الاجتماعي، وهنا قررت أن أنقذ نفسى وأولادي من أكل الحرام وقمت بتصوير جميع المسروقات بعد تدبير مبلغ لشراء تليفون محمول لتصوير جميع الأشياء المسروقة داخل المنزل، وأرسلتهم لشقيقى لنشرها على وسائل التواصل الإجتماعي.



وتم عمل محضر رقم ٢١٢٦٩ لسنة 2019 وبالعرض النيابة العامة قررت حبس المتهم.