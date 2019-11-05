بدء مراسم توقيع اتفاق الرياض بحضور بن سلمان وبن زايد وهادى

بدء منذ قليل التوقيع على مراسم اتفاق الرياض، بحضور ولي العهد السعودي وولي عهد أبوظبي والرئيس اليمني.



وتجري مراسم توقيع اتفاق الرياض بقيادة ولي العهد السعودي، وحضور كل من الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



وذلك تطلع لمرحلة جديد من الاستقرار والأمن والتنمية في اليمن.



وثمّن السفير آل جابر دور الرئيس اليمني ووفدي الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي في التوصل للاتفاق، وتغليبهم مصلحة اليمن وشعبه، ونبذ الفرقة، وتوحيد الصفوف لتحقيق الأمن والاستقرار وفتح المجال للبناء والتنمية.



من جانبه، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن مراسم التوقيع الرسمي على (اتفاق الرياض) ستشهد حضور قيادات الدولة والحكومة والأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية والأشقاء والأصدقاء.



وأفاد بأن هذا الحضور السياسي يؤكد حرص الأشقاء في السعودية، والرئيس هادي، على حضور مختلف المكونات الجنوبية والنخب السياسية اليمنية، بهدف توحيد جهود جميع اليمنيين تحت مظلة الشرعية الدستورية في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.