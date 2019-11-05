فرنسا: نأسف لخروج واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ

أعربت فرنسا اليوم الثلاثاء، عن أسفها لقرار الولايات المتحدة بإبلاغ الأمم المتحدة بالانسحاب رسميًا من اتفاقية باريس للمناخ، حسبما قالت وكالة الأنباء الفرنسية.



قال الأليزيه في بيان: "نحن نأسف" لقرار الولايات المتحدة الامريكية، مضيفًا أن هذا يجعل "الشراكة الفرنسية الصينية أكثر من ضرورية حول المناخ والتنوع البيولوجي".



يأتي هذا في الوقت الذي يزور فيه الرئيس الفرنسي الصين، ومن المتوقع أن يوقع ماكرون مع نظيره الصيني وثيقة مشتركة حول المناخ تتضمن إعلانًا بأن "لا عودة عن اتفاقية باريس للمناخ".