حظك اليوم.. برج الأسد الثلاثاء 5 نوفمبر 2019

قدمت خبير الأبراج وعالمة الفلك "جاكلين عقيقي" توقعات برج الأسد ليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2019 على النحو التالي:

مهنيًا: تتأخر المعاملات وتستاء من تأجيل مشروع معيّن في اللحظة الأخيرة، فتحاول أن تسيطر على انفعالاتك وتفقد السيطرة على أعصابك.

عاطفيًا: يتضح لك أنك وقعت أسير حب عاصف، مما يضطرك إلى اتخاذ قرار حاسم بشأنه، قد يكون إيجابيًا.

صحيًا: لا تلجأ إلى الطعام كوسيلة لتخفيف الضغط عن نفسك، عليك إيجاد منفذ آخر كممارسة الرياضة والخروج إلى الهواء الطلق.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.