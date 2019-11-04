السعداوي يطالب بتنفيذ نظرية قاضي اليوم الواحد لمعالجة مشكلات النفقة

طالب الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة المنيا، بتطبيق نظرية قاضي اليوم الواحد، لمعالجة مشكلة النفقة في الأحوال الشخصية.



وقال خلال لقائه في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية ON E، إن دولة الإمارات العربية تطبق هذه النظرية، ووظيفة القاضي هو أن تتقدم الزوجة بنفسها دون الحاجة إلى محام بالمستندات الدالة على قيام علاقة زوجية وتحسم القضية في نفس اليوم.



وأضاف: "القاضي يجبر الزوجة على دفع نفقة مؤقتة وهي واجبة النفاذ"، مشيرًا إلى أن سبب مشاكل النفقة هو أن القانون لم ينظمها وهي الإجراءات والتنفيذ.

