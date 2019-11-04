الأكراد: تركيا تخطط لتغيير التركيبة السكانية بسوريا

اتهمت إدارة الأكراد اليوم الإثنين، تركيا بتغيير ديموغرافي في منطقتي تل أبيض ورأس العين في سوريا، وذلك بسبب إجبار اللاجئين في تركيا للعودة لسوريا مجددًا.



وفي السياق نفسه، طالبت إدارة الأكراد بتدخل دولي لوقف خطط تركيا لتغيير التركيبة السكانية لشمال سوريا وتحديدًا في مناطق تل أبيض ورأس العين.



يأتي هذا فيما دخل الجيش التركي شمال سوريا تحت زعم حماية تركيا من الإرهابيين وعلى رأسهم الأكراد.