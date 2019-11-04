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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الأسد الإثنين 4 نوفمبر 2019

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:46 ص
جريدة الدستور
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين وفيما يخص برج الأسد قالت:-

مهنيًا: لا تتسرّع في حسم الأمور قبل التأكد من صحة المعلومات، تتلقى جوابًا وتفرح لحسم أمر أو ظهور خبر ونتيجة، ولا تنتظر نتيجة إيجابية من صداقة معينة.

عاطفيًا: تجد نفسك مهتمًا بالأعمال الإنسانية والنشاطات الخيرية، وتعيش حياة عاطفية غنية بالمفاجآت والرومانسية والشغف.

صحيًا: قد تشعر ببعض التعب الجسدي وعلى الأرجح يكون مصدره نفسيًا، لا تقلق عليك أخذ قسط من الراحة واستشارة أحد الأصدقاء لحل مشاكلك.

قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.
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