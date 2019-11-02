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مصر

« الجنس مقابل النجاح».. الدستور «نيوز ليتر 61» نشرة أسبوعية لتحليل بيانات الحكومة

السبت 02/نوفمبر/2019 - 04:00 م
جريدة الدستور
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أهلًا بكم فى نشرتنا البريدية الـ61 من «الدستور News letter» لتحليل البيانات الرسمية لوزارات الحكومة، وعرض أهم ما حوته تلك البيانات خلال أسبوع، وذلك من واقع النصوص والبيانات التى ترسلها منذ صباح السبت وحتى مساء الأربعاء، سواءً من بريدها الإلكترونى الرسمى أو عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.

«الجنس مقابل النجاح».. ربما يصيبك عنوان نشرتنا هذا الأسبوع بالصدمة، لكنه للأسف هو ما عبّر عنه بيان رسمى أصدرته جامعة سوهاج فى صعيد مصر لإيقاف «ح. ص»، أستاذ متفرغ بكلية التجارة، عن العمل لحين انتهاء التحقيقات معه، عقب تقدم طالبة بالكلية ببلاغ لنيابة قسم ثانٍ سوهاج، اتهمت فيه الأستاذ بالتحرش بها داخل الحرم الجامعى، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهم فى الاتهام الموجّه بمضمون البلاغ.


الأكثر من ذلك أن التحقيقات أشارت إلى سابقة اتهام المُبلغ ضده فى واقعة مماثلة داخل الكلية نفسها، حيث قدمت طالبة بالفرقة الثانية شكوى ضده بعد أن تحرش بها لفظيًا أمام زملائها، مما دعا الطلاب لتنظيم وقفة احتجاجية أمام كلية التجارة فى عام 2014، ما دفع رئيس الجامعة السابق لإيقاف نفس الأستاذ عن العمل على خلفية اتهام الطالبة، وقرر استبعاده من أعمال تدريس المقرر الدراسى الخاص بالفرقة الثانية بقسميها العربى والإنجليزى بالكلية، وسبق أن صدر ضده أيضًا قرار بالفصل لمدة عامين بعد اتهامه بالتلاعب بأوراق الإجابة الخاصة ببعض الطلاب، وعاد للعمل مرة أخرى بحكم قضائى.

واطّلع فريق «الدستور نيوز ليتر» على قانون الجامعات ولوائحه، حيث ينص قانون تنظيم الجامعات فى أحكام المادة «110» منه على أن عقوبة أعضاء هيئة التدريس بالتحرش أو الاعتداء الجنسى تكون العزل مع الحرمان من المعاش.

وينص القانون على أن «كل فعل يزرى لشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة (103) يكون جزاؤه العزل، ولا يجوز فى جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب، وفقًا لقانون تنظيم الجامعات».

ما الجديد لدينا هذا الأسبوع؟
الوزيرة غادة والى كفيفة لمدة ساعة.. ما القصة؟
أعربت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن سعادتها الشديدة بخوض تجربة حوار فى الظلام، وهى إحدى أكثر التجارب تشويقًا فى العالم، والتى تمنحك فرصة لإعادة استكشاف ما حولك معتمدًا على حواس اللمس، والتذوق، والشم، والسمع، وباستخدام العصا البيضاء، وبمعاونة مرشد كفيف أو ضعيف البصر، داخل غرف مصممة لتكون مظلمة بالكامل.

وتتم عملية المحاكاة من خلال تبادل الأدوار بين الشخص الكفيف والشخص المبصر، حيث فى الظلام يصبح المبصر كفيفًا والكفيف مبصرًا، مؤكدة أنها طوال تواجدها فى الظلام تفكر فيمن يعيش هذه الحياة بشكل دائم ومن يحميهم وما هو شعور أهاليهم.


وقالت «والى»: «بدأتُ أفكر لو أنى أم وأرعى أبنائى، كيف يمكن أراعيهم، وأحسست باحترام كبير تجاه الأمهات، التجربة أشعرتنى بكرم كبير ونعمة أن يكون هذا الشخص محاطًا بمن يحبه ويطمئنه، وتُعلِمنا أن نعرف ونقدر إحساسه وشعوره، وأن علينا واجبًا كبيرًا نحو كل شخص فقد هذه الحاسة».

تحليل سموم.. ما الذى يحدث داخل شركات البترول فى مصر؟
أعلنت الوزارة، فى سياق آخر، بدء تحليل السموم لكل العاملين بشركات البترول، مع التحذير من عدم التخلف عن إجراء التحليل، متوعدة بعقوبات رادعة للمتخلفين، أو الممتنعين.

ما الذى نعرفه عن «رحلة قطار الشباب لشتاء 2019»؟ وإلى أين سيسافر؟
أعلنت وزارة الشباب والرياضة فتح باب الاشتراك فى رحلة إلى مدينتى الأقصر وأسوان، فى إطار فعاليات «رحلة قطار الشباب لشتاء 2019-2020»، من 8 وحتى 15 نوفمبر الجارى.

وتتمثل شروط الاشتراك فى الآتى: ألا تقل السن عن 18 عامًا ولا تزيد على 35 عامًا، واستبعاد من سبق لهم الاشتراك فى الموسمين السابقين، ولا يجوز تبديل المشترك بآخر، ولا يتم رد قيمة الاشتراك فى حالة التغيّب عن الرحلة.


وتبلغ قيمة الاشتراك 600 جنيه للفرد، يتم تسديدها بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، ويتم الاكتفاء بالعدد وفق أسبقية الحضور للمديرية وليس التسجيل بالموقع، كما أن اللياقة الطبية مسئولية شخصية للمشارك فى الرحلة.

تدعم وزارة الشباب والرياضة تكاليف الإقامة والإعاشة والانتقالات ورسوم زيارة الأماكن السياحية المدرجة بالبرامج، ويحق للوزارة إجراء أى تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة طبقًا للظروف الطارئة، وتوجيهات مسئولى هيئة الإشراف بالوزارة.

كما يحق لهيئة الإشراف بالقطار إجراء أى تعديل أو تبديل بالأماكن المخصصة لأى من المشاركين بالقطار وفق الظروف الطارئة.

والحجز الأولى يكون عن طريق الموقع الإلكترونى للوزارة، ولا يعتبر الحجز نهائيًا إلا بعد السداد، ولا تجوز مخالفة أى من الشروط السالف ذكرها، وفى حالة المخالفة يتم الترحيل بشكل فورى دون رد مبلغ الاشتراك.

وحددت الوزارة موعد التجمع لرحلة الذهاب بالقطار، من محطة مصر بالقاهرة اعتبارًا من الساعة السابعة والنصف مساء يوم الجمعة، الموافق 8 نوفمبر، والتحرك للعودة مساء يوم الخميس، الموافق 15 نوفمبر الجارى.

وحددت الوزارة برنامج الزيارات فى أسوان للأماكن التالية: «السد العالى، متحف النيل، متحف النوبة، الحديقة النباتية، القرية النوبية، معبد فيلة»، كما حددت برنامج الزيارات فى الأقصر للأماكن التالية: «وادى الملوك، جزيرة الموز، معبد حتشبسوت، معابد هابو، معبد الكرنك، معبد الأقصر».

«أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى» فى مصر هل تحل أزمة الأطباء؟
قالت وزيرة الصحة هالة زايد، خلال الإعلان عن النظام الجديد لتكليف الأطباء، إنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل المعهد القومى لتدريب الأطباء إلى «أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى»، بحيث تصبح مقرًا علميًا يليق بالزمالة المصرية.

وتختص الأكاديمية بإعداد واعتماد معايير التدريب المهنى من حيث أماكن التدريب وتجهيزاتها، ومقدمى برامج التدريب، والمحتوى العلمى، وطرق التدريب، استنادًا إلى المعايير الدولية، موضحة أنه تم نقل تبعية المعهد القومى لتدريب الأطباء بالعباسية إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ليصبح المقر الرئيسى للزمالة المصرية، وستصبح الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية مشرفًا فنيًا على الزمالة، باعتبارها الذراع التعليمية لوزارة الصحة.

ماذا تقول الأرقام الحكومية هذا الأسبوع؟
«15 ألفًا» هو عدد موظفى الحكومة الذين تقدموا طواعية للعلاج من خلال الخط الساخن «16023» لصندوق مكافحة الإدمان، ويتم اعتبارهم مرضى وعلاجهم مجانًا وفى سرية تامة، حسبما ذكر عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.

«31» هو عدد المشروعات الجديدة بوزارة التعليم العالى، تشمل: 8 جامعات أهلية دولية، و4 جامعات حكومية جديدة، و3 معاهد ومراكز بحثية، و3 جامعات تكنولوجية، و8 أفرع للجامعات الدولية، و7 مجمعات تكنولوجية، حسبما أعلن الوزير خالد عبدالغفار.

«الأول» هو قمر الاتصالات «طيبة-1»، الذى سيسهم فى توفير خدمات الاتصالات للقطاعين الحكومى والتجارى، وقد تم تصنيع القمر من خلال تحالف شركتى «تاليس إلينيا سبيس- إيرباص» الفرنسيتين، اللتين تعدان من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال تصنيع الأقمار.

ويجري الاستعداد للإطلاق بواسطة شركة «آريان سبيس»، إحدى الشركات الرائدة فى مجال إطلاق الأقمار الصناعية، وسيوفر «طيبة-1» التغطية لجمهورية مصر العربية وبعض دول شمال إفريقيا ودول حوض النيل.

و«طيبة-1» هو القمر الأول من سلسلة «طيبة سات» التى تعتزم مصر إطلاقها فى الفترة المقبلة، والتى ستُحدث نقلة نوعية فى خدمات الاتصالات فى مصر وإفريقيا.

فيديو الأسبوع؟
يرشح لكم فريق النشرة، هذا الأسبوع، فيديو قدمته منصة «الساحة»، التابعة لموقع الحرة الأمريكى، ويوضح فيه القصة الكاملة لـ«حكاية الأطلس النادر اللى اتسرق من مصر وتفاصيل رجوعه من ألمانيا»، وإيه هى أزمة اسمه «أطلس سديد» أم «أطلس جديد»؟.



صورة الأسبوع؟
الصورة التى اخترناها هذا الأسبوع ستخطفكم معنا لذكريات ومشاهد أسرية تثير الشجن، والصورة هى لأب مصرى فى إحدى القرى الريفية بملابس عمله البسيطة، يحمل حقيبة ابنته التى يبدو أنها فى المرحلة الإعدادية، ليجعلها تستريح بعض الشىء، فى دلالة على أن هناك «ديونًا لا تسدد مدى الحياة» للأب والأم.


فريق النشرة: محمد عبدالعزيز- وسام عطية- نغم رأفت - دعاء عبدالوهاب- سلمى أشرف- رغدة محمد- ياسمين محمود- منة سالم- أمينة زكى.

إشراف وتحرير: أحمد عاطف رمضان
تنسيق: أحمد غنام

انتظرونا ونشرة جديدة السبت المقبل، ولأى ملاحظات أو استفسارات أو التواصل مع فريق «الدستور News letter» نرجو مراسلتنا على البريد الإلكترونى التالى: [email protected]

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