برلمانى: حريصون على تفعيل الأدوات الرقابية لمواجهة الفساد

قال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن البرلمان يعمل دائمًا وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، لتحقيق صالح المجتمع المصري، فنواب الشعب جميعًا يراعون مصالح المواطنين من خلال التنقيب المستمر عن الفساد والعمل دائمًا على استخدام كل الأدوات الرقابة من استجوابات وطلبات إحاطة واسئلة وبيانات عاجلة، مشيرًا إلى أن هناك جلسة أسبوعية في البرلمان وقت الجلسات العامة لمناقشة عدد ضخم من طلبات الإحاطة قد يتعدى أحيانًا أكثر من 200 طلب إحاطة، وتتم مناقشتها في حضور الوزير المختص.



وأوضح رفعت، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هناك حملات ولجان إلكترونية تعمل لصالح الجماعات الإرهابية من أجل نشر الشائعات والأكاذيب والعمل على تسخين القضايا لتحقيق هدف الفوضى والبلبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تحت مرمى بصر النواب داخل البرلمان، ويتم التعامل معها بأنها المسئولة عن تنفيذ طلبات وخدمات النواب للأهالي.