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مصر

الصحة تنفي وجود فيروسات أو ميكروبات مميتة في الهواء

الأربعاء 30/أكتوبر/2019 - 04:42 م
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم وجود أي فيروسات أو ميكروبات وبائية تسبب أمراضًا معدية للمواطنين، بالإضافة لعدم رصد أي حالات مصابة بالالتهاب السحائي الوبائى بين تلاميذ المدارس بجميع محافظات الجمهورية، نافيةً بذلك ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن انتشار فيروسات مميتة في الهواء تهدد حياة المواطنين.

وأشارت، إلى أن مصر تطبق نظاما يرصد الأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية والذي يعد واحدًا من أنجح برامج الترصد على مستوى العالم بشهادة المنظمات والجهات الدولية، موضحا أنه يتم إجراء تقييم دوري لنظام الترصد في مصر من خلال منظمة الصحة العالمية.

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أن "نظام ترصد الأمراض المعدية ذات الأهمية الوبائية" يقوم بتغطية كافة المناطق الجغرافية ومحافظات الجمهورية، وقادر على الاكتشاف المبكر لأي حالة مصابة بمرض معدى، لضمان سرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، بالإضافة إلى انتشار فرق الترصد للأمراض المعدية والوبائية في كافة المستشفيات ومديريات الشئون الصحية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن وجود غرفة الطوارئ الوقائية المركزية والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة لمتابعة الأحداث الصحية بكافة المحافظات.

كما أكد " عيد" مجددًا على عدم وجود أي إصابات بأمراض معدية وبائية بالمدارس، مشيرًا إلى أن مصر ليست من دول الحزام الأفريقي لمرض الالتهاب السحائي الوبائي حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية.

ولفت" عيد" إلى أن مصر قضت على مرض الالتهاب السحائي الوبائي عن طريق الجهود الوقائية المبذولة بالوزارة، حيث جاري تطعيم 7 ملايين تلميذ في السنوات الدراسية ( أولى حضانة – أولى ابتدائي – أولى إعدادي – أولى ثانوي) خلال العام الدراسي الحالي، بالإضافة إلى تطعيم المسافرين إلى الدول المتوطن بها المرض والمسافرين للحج والعمرة والفئات المستهدفة وذلك ضمانًا لمنع انتشار أي أمراض وبائية في مصر.


وأهابت وزارة الصحة والسكان بالمواطنين وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، والتي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى المواطنين، كما تهيب بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى حقائق، حيث تم تخصيص الخط الساخن "105" لاستقبال استفسارات المواطنين والإجابة عنها.
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