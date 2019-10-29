هل يمارس أردوغان تطهيرًا عرقيًا ضد الأكراد في شمال سوريا؟ (تقرير)

عرضت فضائية "مداد نيوز" السعودية تقريرًا يسلط الضوء على انتهاكات الجيش التركي بحق الأكراد في سوريا، حيث عزا التقرير السبب في ذلك إلى أن أردوغان يحقق وعيده السابق للأكراد بسحقهم، والذين وصفهم بالإرهابيين قبل ذلك.

وأشار التقرير إلى أنه عندما قبل الأكراد الهدنة وانسحب المقاتلون إلى الداخل السوري بعمق 30 كيلو مترا، استمر أردوغان في سياساته التي تهدف للتخلص من الأكراد نهائيا.

وأوضح أن "الإدارة الذاتية" الكردية في شمال وشرق سوريا، أعلنت أن تركيا تسعى لمنع استكمال أعمال الصيانة في "محطة علوك" لمياه الشرب الواقعة شرق مدينة رأس العين السورية والتي تغذي مدينة الحسكة وضواحيها بحاجتها اليومية من مياه الشرب، فيما أبلغت الأمم المتحدة مكتب الشؤون الإنسانية في الإدارة الذاتية الكردية بأن تركيا تضغط باستمرار من أجل سحب فريق الصيانة من موقع محطة المياه بحجة أن المنطقة عسكرية.

وواصل أن الإدارة الذاتية أعربت في بيانها أن ما يجري محاولة تركية لحرمان أكثر من 500 ألف نسمة من سكان مدينة الحسكة وضواحيها من مياه الشرب.

وأكد مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية أنه على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه تواصل تركيا والفصائل الموالية لها انتهاكاتها، وشنّ هجمات على البلدات الكردية في رأس العين وعين العرب (كوباني) وتل تمر باستخدام الأسلحة الثقيلة والطائرات المسيرة وأنه ليس لدى تركيا أي نية لوقف القتال رغم الاتفاق المعلن.



